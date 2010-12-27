На Уральской улице оборвалась подвесная люлька со строителями из Северной Кореи

На Васильевском острове двое рабочих упали с высотки из-за проблем с оборудованием.

На Васильевском острове пострадали двое иностранцев-строителей, приехавших на заработки из Северной Кореи. Мужчины сорвались во время нахождения на большой высоте.

Сообщается, что причиной незапланированного падения стал обрыв троса в подвесной люльке. Инцидент произошел в половину девятого вечера 26 декабря. Молодые люди занимались фасадными работами жилого комплекса “Самоцветы” по адресу Уральская улица, дом 4 корпус 3. Когда произошел несчастный случай, мигранты располагались на уровне 5 или 6 этажа.

В настоящее время один из рабочих госпитализирован в Мариинскую больницу, второй погиб. У первого корейца диагностировали кататравму, ушиб левого бедра, левой голени, колотую рану левого бедра. Он находится в удовлетворительном состоянии.