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На Уральской улице оборвалась подвесная люлька со строителями из Северной Кореи
Сегодня, 9:21
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lesjasap
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На Уральской улице оборвалась подвесная люлька со строителями из Северной Кореи

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На Васильевском острове двое рабочих упали с высотки из-за проблем с оборудованием.

На Васильевском острове пострадали двое иностранцев-строителей, приехавших на заработки из Северной Кореи. Мужчины сорвались во время нахождения на большой высоте. 
 
Сообщается, что причиной незапланированного падения стал обрыв троса в подвесной люльке. Инцидент произошел в половину девятого вечера 26 декабря. Молодые люди занимались фасадными работами жилого комплекса “Самоцветы” по адресу Уральская улица, дом 4 корпус 3. Когда произошел несчастный случай, мигранты располагались на уровне 5 или 6 этажа. 
 
В настоящее время один из рабочих госпитализирован в Мариинскую больницу, второй погиб. У первого корейца диагностировали кататравму, ушиб левого бедра, левой голени, колотую рану левого бедра. Он находится в удовлетворительном состоянии. 
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Теги: василеостровский район , васильевский остров , васька , мариинская больница , мигранты , несчастный случай , северная корея , строительные леса , уральская улица
Категории: Происшествия Новости СПб

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