На Васильевском ночью задержали воришку аккумуляторов, поднявшего руку на офицера

В ночь на 24 декабря на Васильевском острове задержали подозрительного мужчину. В 2.50 его заметил наряд патрулирования от вневедомственной охраны Росгвардии РФ. Молодой петербуржец шел по переулку Декабристов с детской коляской, в которой лежал отнюдь не ребенок, а два автомобильных аккумулятора. Когда офицеры выдвинулись в сторону одинокого странника, он занервничал и побежал в ближайший двор.
При попытке задержания 29-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии: он попытался ударить одного из них. Офицерам пришлось применить силу и надеть наручники на бузотера. Чуть позже оказалось, что аккумуляторы принадлежат гаражному кооперативу. Теперь преступника будут судить за кражу и нападение на бойца Росгвардии.
Ранее мы писали, что петербуржец нашел на чердаке ружье деда и сдал его в Росгвардию.