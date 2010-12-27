На Васильевском ночью задержали воришку аккумуляторов, поднявшего руку на офицера

В Петербурге задержали 29-летнего мужчину. Он украл два аккумулятора и напал на сотрудника Росгвардии при задержании.

В ночь на 24 декабря на Васильевском острове задержали подозрительного мужчину. В 2.50 его заметил наряд патрулирования от вневедомственной охраны Росгвардии РФ. Молодой петербуржец шел по переулку Декабристов с детской коляской, в которой лежал отнюдь не ребенок, а два автомобильных аккумулятора. Когда офицеры выдвинулись в сторону одинокого странника, он занервничал и побежал в ближайший двор.

При попытке задержания 29-летний мужчина оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии: он попытался ударить одного из них. Офицерам пришлось применить силу и надеть наручники на бузотера. Чуть позже оказалось, что аккумуляторы принадлежат гаражному кооперативу. Теперь преступника будут судить за кражу и нападение на бойца Росгвардии.

Ранее мы писали, что петербуржец нашел на чердаке ружье деда и сдал его в Росгвардию.