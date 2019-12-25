В Петербурге временно ограничат дорожное движение в районе Ушаковского путепровода

Схема объезда транспортных средств выложена на официальном сайте Государственной административно-технической инспекции.

В Петербурге с 17 по 26 мая этого года временно ограничат дорожное движение в районе Ушаковского путепровода в связи с ремонтными работами по замене асфальта. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.

Как отметили в пресс-службе, работы существенно "повлияют на организацию дорожного движения эстакаде в направлении движения с Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной".

Стоит отметить, что движение в сторону Приморского проспекта не ограничено. В 2019 году городские организации уже заменили дорожное покрытие. Однако петербуржцам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в указанный период.

Ранее мы писали, что дороги Петербурга покроют инновационным асфальтом.

Фото: Piter.tv