В Петербурге временно ограничат дорожное движение в районе Ушаковского путепровода

В Петербурге с 17 по 26 мая этого года временно ограничат дорожное движение в районе Ушаковского путепровода в связи с ремонтными работами по замене асфальта. Об этом в пятницу, 14 мая, сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры города.
Как отметили в пресс-службе, работы существенно "повлияют на организацию дорожного движения эстакаде в направлении движения с Приморского проспекта в сторону Ушаковской набережной".
Стоит отметить, что движение в сторону Приморского проспекта не ограничено. В 2019 году городские организации уже заменили дорожное покрытие. Однако петербуржцам рекомендуют заранее продумать свой маршрут в указанный период.
Ранее мы писали, что дороги Петербурга покроют инновационным асфальтом.
Фото: Piter.tv
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