Высота осадков на трассе достигла 10 сантиметров.

На Урале два школьных автобуса и 18 машин попали в снежный затор на трассе. Об этом сообщили региональные представители экстренных служб. Известно, что на территории Челябинской области выпали зимние осадки. Высота мокрого снега составила около 10 сантиметров. При этом водители еще не успели поменять резину на шинах с летней.

Автобусы были промежуточными, то есть они проезжали по поселкам и собирали детей, поэтому школьников в автобусе было всего трое. За учениками приехали родители, пострадавших не было пресс-центр ГУ МЧС по региону

Известно, что транспорт стоит в заторе с утра на участке автомобильной дороги между поселками Урлядинский и Межозерный. В общей сложности спасатели смогли оказать помощь пассажирам и водителям 20 транспортных средств.

На Мурманском шоссе образовалась пробка в 7 километров.

Фото и видео: МЧС России