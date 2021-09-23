На Урале задержали 15 членов террористической ячейки

Пять человек находятся под арестом, против них возбуждено три уголовных дела.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Екатеринбурге 15 членов террористического сообщества. Об этом информирует пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что пятеро из задержанных членов ячейки арестованы. Против них возбуждено три уголовных дела. Остальные десять являются мигрантами и будут депортированы в страну исхода. К ним будут применены санкции, запрещающие въезд на территории России на различные сроки. В отношении пятерых задержанных лиц возбуждено три уголовных дела.

В ФСБ уточнили, что у задержанных было обнаружено и изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество массой около трех килограммов.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Екатеринбурге силовики задержали пятерых мужчин, которые подозреваются в подготовке терактов. Среди задержанных - один гражданин РФ и четыре гражданина Таджикистана. Уточняется, что ранее двое из них приняли идеологию "Талибана"*, а затем завербовали своих знакомых.

Видео: ФСБ России

"Талибан"* - террористическая организация, запрещена в РФ