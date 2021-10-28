На Украине застрелили одного из лидеров "Правого сектора"*

Преступление произошло на глазах у жены жертвы.

На Украине убили одного из лидеров движения "Правый сектор"* Александра Иванина. Об этом сообщает интернет-издание "Обозреватель".

Мужчину застрелили в городе Сумы вечером 27 октября неподалеку от его дома. Иванина убили, когда он полез за вещами в багажник своей машины. Преступление произошло на глазах у жены жертвы.

Иванин был одним из лидеров ячейки "Правого сектора"* в Сумах. На местных выборах прошлого года он баллотировался в городской совет от движения, в котором состоял, однако не прошел.

Ранее в Москве убили бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" и членов его семьи.

Видео: Youtube/Суми Сьогодні / Sumy Today

"Правый сектор"* - организация запрещена на территории РФ