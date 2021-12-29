Алексей Данилов не исключил такого сценария в будущем.

На Украине признали, что не могут "завоевать" Крым. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" журналистам сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Такой вариант развития событий на Донбассе эксперт считает невозможным. Ранее его коллега, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что Киев не разрабатывал планы по вводу войск на территорию ЛНР, ДНР и полуострова.

Для нас вопрос по Крыму не решен, это наша земля, и мы спокойно будем делать все, чтобы Крым так же, как и оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, вернулись домой. И мы это обязательно сделаем. Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины

Данилов заметил, что Украина обладает всеми необходимыми нормативно-правовыми документами и стратегиями. В частности, есть стратегия по возвращению контроля за Крымому Киеву. Однако будет ли это военный или другой путь - чиновник не стал обозначать. Он уточнил, что ситуация зависит от многих внешних факторов. По мнению Данилова, на сегодняшний день сделать это силовым методом невозможно из-за большого числа жертв мирных жителей. Но он не знает, что будет через год или больше.

Главком ВСУ оценил угрозу "российского вторжения".

Фото и видео: YouTube / ТСН