На Украине исключат "Войну и мир" из школьной программы

Решения по конкретным писателям еще не приняты окончательно.

На Украине исключат литературное произведение Льва Николаевича Толстого "Война и мир" из школьной программы. Об этом рассказал в эфире местного телеканала "Украина 24" заместитель министра образования Андрей Витренко. Чиновник заметил, что такая же судьба будет ждать все романы, которые воспевают русские войска.

Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы. Андрей Витренко, замминистра по образованию Украины

Эксперт подтвердил журналистам о том, что данное решение пока что не принято окончательно по конкретным писателям, работы которых уйдут из учебных курсов.

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Фото и видео: YouTube / Телеканал 1+1