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На Удельном проспекте женщина с ребенком едва не пострадала от мужчины под запрещенными веществами

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Петербурженка спасалась в машине вместе с маленьким ребенком от странного мужчины.

В Выборгском районе Петербурга около 16 часов вечера 27 августа местная жительница наблюдала странную картину: на проезжей части мужчина ходил из стороны в сторону, то прячась, то  выходя из растущих у дороги кустов. Женщина предположила, что незнакомец находился под воздействием наркотических веществ: его выдавало неадекватное поведение и странные конвульсии. Житель не отдавал себе отчет в происходящем.

Петербурженки нужно было выйти из автомобиля, но она решила ради безопасности остаться в салоне. В машине также находился новорожденный ребенок. В какой-то момент мужчина бросился в сторону припаркованной машины. Однако, он со стеклянными глазами пробежал мимо транспортного средства. Инцидент произошел около 45 дома по Удельному проспекту.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и чП по СПб

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Категории: Картина дня Лента новостей Происшествия Новости СПб

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