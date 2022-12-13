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На Туристской улице мужчина заставил школьницу заняться любовью, угрожая распространить ее обнаженные фото
Сегодня, 11:58
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На Туристской улице мужчина заставил школьницу заняться любовью, угрожая распространить ее обнаженные фото

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Злоумышленник принудил восьмиклассницу к половому сношению в машине.

На Туристской улице  мужчина надругался над 15-летней девочкой. Злоумышленник запугал ребенка, пообещав распространить в социальных сетях ее обнаженные фотографии. 

По информации Piter.tv, мужчина развратил школьницу в своем автомобиле. Он несколько раз заставил подростка вступить с ним в половую связь. 

В полицию обратились родители восьмиклассницы. Правоохранители завели уголовное дело. Извращенца задержали в Приморском районе. Злоумышленником оказался 29-летний житель Тамбовской области. Его заключили под стражу. 

Подробности уточняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: на Бухарестской улице умер мужчина с пробитой головой.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, извращенец, изнасилование, полиция, туристская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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