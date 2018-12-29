На Тихорецком ястреб разодрал и съел пойманного голубя на глазах у петербуржцев

Пользователи социальных сетей отметили, что ничего страшного они не видят: "это закон природы".

В Калининском районе Петербурга местные жители рассказали о пернатом хищнике, появившемся из ниоткуда. Днем 14 января очевидец смог заснять на видео, как на территории Тихорецкого проспекта добывает себе пищу ястреб. На кадрах зафиксировано, что птице удалось найти себе жертву. Свидетель событий отметил, что птица спокойно доедала мертвого голубя.

Петербуржцы предположили, что ястреб прилетел из парка Сосновка, а к людям направился из-за голода, связанного с зимним сезоном и отсутствием достаточного количества пищи в лесном массиве.

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб