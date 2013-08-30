На Таллинской улице заметили пакеты с листвой. Сезон давно закончился

В Смольном попросили граждан сообщать о подобных находках на портал "Санкт-Петербург".

Корреспондент Piter.tv обратил внимание на черные пакеты в Красногвардейском районе. Похоже, что это пакеты с листвой, которую собрали в осенний период. Они, предположительно, пролежали всю зиму.

Фотографии были сделаны на Таллинской улице между домами №5 и №7А, корпус 2. О подобной проблеме сообщали и жители других районов, например, Василеостровского. Там пакеты лежали на проспекте КИМа.

Недавно вопрос поднимался на пресс-конференции в "ТАСС" с участием вице-губернатора Анатолия Повелия.

То, что касается слежавшегося, оставшегося где-то мусора, я думаю, мы это коллективно с нашей жилищной отраслью, с нашими дворниками, с нашими управляющими компаниями, конечно, ликвидируем. Если есть адреса, по которым необходимо... У нас активно работает и портал "Санкт-Петербург", и горячие линии, и администрации, и управляющие компании достаточно оперативно реагируют на замечания. Не надо ждать весны, не надо ждать месячника по благоустройству, достаточно просигнализировать.

Чиновник рассказал, что после уборки черные пакеты с содержимым утилизируют. В ходе месячника по благоустройству, который стартовал 1 апреля, мусор также будут собирать. Повелий призвал сообщать обо всех залежавшихся черных пакетах.

Фото: Piter.tv