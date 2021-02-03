На Страстном бульваре в Москве прошли задержания

Ранее полиция и ОМОН задерживали протестующих на Манежной площади.

На Страстном бульваре в Москве вечером во вторник начались задержания. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал корреспондент с места событий. По данным представителя СМИ, к ночи 3 февраля сотрудники ОМОН задержали на участке не менее семи участников несогласованной акции. Молодые люди были пойманы около станции метро "Чеховская". Оперативники и силовики проверяют в прохожих документы.

Вечером 2 февраля в центре столицы группы людей стали собираться на несогласованные с властями акции протеста. Замечены протестующие на Манежной площади, Страстном бульваре, около здания Большого театра. Многие из активистов выходили на проезжую часть и преграждали движение общественного транспорта и пешеходов.

Напомним, что Симоновский суд Москвы заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Такое постановление инстанция приняла по требованию ФСИН, которая заявила о том, что фигурант расследования пропускает визиты к инспектору и не соблюдает ограничения условного осуждения.

На Манежной площади в Москве начались задержания.

Видео: Telegram/Baza

