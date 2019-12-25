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На Ставрополье женщина родила ребенка в магазине и бросила в пакете умирать на рынке
Сегодня, 9:26
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MShaffter

На Ставрополье женщина родила ребенка в магазине и бросила в пакете умирать на рынке

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Новорожденную девочку спасли очевидцы.

Суд на 2 года ограничил свободу женщине за покушение на убийство новорожденного.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственных органов по Ставрополью сообщает, что в Ессентуках местная жительница признана виновной в покушении на убийство своего новорожденного ребенка. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет ограничения свободы.

Следствием судом установлено, что в октябре 2019 года местная жительница родила ребенка в помещении одного из магазинов. Затем положила живого младенца в пакет и выбросила за торговые павильоны на местном рынке. Очевидцы спасли младенца. Мать брошенного умирать ребенка была вскоре найдена.

В краевом суде уточнили, что женщина рожала в присутствии очевидцев, они и разыскали новорожденную девочку и передали медикам.

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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