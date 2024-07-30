На Ставрополье изъято более 2,5 тыс. капсул с веществом, содержащим прегабалин

Полиция предотвратила нелегальную продажу сильнодействующих препаратов.

На территории Ставропольского края российские правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 2,5 тысяч капсул с веществом, содержащим в своем составе сильное синтетическое лекарственное средство прегабалин. Известно, что сотрудники МВД получили сведения о том, что 43-летний местный житель из Минераловодского округа хранит у себя сильнодействующие препараты для последующей реализации покупателям. При организованной проверке информация подтвердилась. В гараже у мужчины оперативники обнаружили товар.

Исследованием установлено, что изъятое является сильнодействующим веществом, содержащим в своем составе прегабалин, общей массой более килограмма. пресс-служба МВД РФ по Ставрополью

Владелец пояснил, что что нелегальный груз приобрел у неизвестного лица. Он намеревался продать товар на территории Кавказских Минеральных Вод. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 3 статьи 234 УК РФ.

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Фото и видео: МВД медиа