На Ставрополье осудят бутлегеров за производство с целью продажи водки и коньяка без лицензии

Полиция направила материалы дела для рассмотрения по существу в судебную инстанцию.

На территории Ставропольского края будут осуждены местные бутлегеры, обвиняемые по статье за изготовление водки и коньяка для дальнейшей продажи алкогольного товара без лицензии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления полиции. Известно, что фигуранты расследования оборудовали в арендованном помещении производственную линию, где смешивали спиртовое сырьё с водой и различными добавками. Затем полученную жидкость злоумышленники разливали по бутылкам, на которые наклеивались этикетки различных известных производителей.

Из подпольного цеха оперативниками было изъято около двух тысяч литров спиртосодержащей продукции, в том числе более тысячи бутылок с готовым к реализации алкоголем, а также пробки и пустая тара. пресс-слкжба МВД РФ по региону

Следственные структуры провели товароведческую экспертизу, согласно которой предварительная стоимость изъятого товара составила более 420 тысяч рублей. В настоящее время по факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 171.3, а также пункту "а" части 6 статьи 171. 1 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа