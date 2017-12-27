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На Старый Новый год в Петербург попытались "проникнуть" 1,5 центнера контрабандных продуктов
Вчера, 13:19
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lesjasap
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На Старый Новый год в Петербург попытались "проникнуть" 1,5 центнера контрабандных продуктов

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В "Пулково" на выходных задержали более 1,5 центнеров запрещенных к ввозу продуктов.

За праздничные выходные перед Старым Новым годом сотрудники аэропорта “Пулково” задержали 1,5 центнера “нелегальных” фруктов, орехов и овощей. Об этой статистике сообщили представители пресс-службы Россельхознадзора по региону. 
 
Инспекция забраковала более 50 попыток ввоза на территорию Северной столицы “съестного” товара, спрятанного в багаже и ручной клади. Чаще всего продукты хотели доставить из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Молдовы и Грузии. Также популярной “контрабандной” стали сухофрукты, зернобобовые и пряности. Общий вес изъятого охраной составил 152,5 килограмма.
Теги: аэропорт , ввоз , инспекция , контрабанда , овощи , охрана , продукты , пулково , старый новый год , фрукты
Категории: Новости СПб Происшествия

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