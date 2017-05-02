На Софийской улице 19-летняя курильщица выпала из окна на козырек дома

Девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сегодня ночью в правоохранительные органы Петербурга поступило сообщение о несчастном случае. На Софийской улице 19-летняя девушка выпала из окна второго этажа прямо на козырек дома. Потерпевшая выжила, но получила серьезные травмы. Об этом сообщает "Политэксперт".

На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь. Медики диагностировали кататравму, а также закрытый перелом предплечья. Причиной несчастного случая стал алкоголь. Перед тем, как выпасть из окна, девушка изрядно выпила, из-за чего не смогла удержаться на подоконнике.

Потерпевшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Сейчас ей оказывается вся необходимая помощь.

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