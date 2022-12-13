Сотрудники ФСБ задержали гражданина России, который работал на украинские спецслужбы.

На Северном Кавказе предотвратили теракт, готовившийся по заданию Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ России.

Сотрудники ведомства задержали гражданина России, который работал на украинские спецслужбы. Он планировал совершить преступления террористического характера по указанию Киева.

При обыске дома у задержанного нашли и изъяли предметы, которые он собирался использовать для совершения теракта. Он признал, что собирался устроить нападение на полицейских. Уголовное дело открыли по статье о подготовке к теракту.

Ранее ФСБ сообщила о задержании жителя Твери, который собирался уехать на Украину воевать против российской армии.

Видео: Telegram / РИА Новости