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На Сенной площади иномарка со встречной полосы врезалась в автобусную остановку
Сегодня, 10:47
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nadezhda_sib

На Сенной площади иномарка со встречной полосы врезалась в автобусную остановку

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О состоянии водителя неизвестно.

Очевидец из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сообщил о том, что на Сенной площади утром 2 августа произошло ДТП. "Тайота" влетела в автобусную остановку. Лобового столкновения с маршруткой, которая там стояла, удалось избежать. 

Как рассказал свидетель аварии, иномарка двигалась по встречной полосе. Что заставило ее резко свернуть - неизвестно. Водитель маршрутки успел выкрутить руль, и потому транспорт задело только боком.

О пострадавших не сообщается. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что водитель "Яндекс.Такси" приставал к 15-летней школьнице в Ломоносовском районе

Фото: vk.com/spb_today

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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