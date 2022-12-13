На Сахалине неизвестные убили 26 краснокнижных оленей

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту преступления.

На севере российского региона Сахалин очевидцы обнаружили останки 26 особей дикого северного оленя, которые являются краснокнижными животными. Об этом журналистам рассказали сотрудники местного агентства по лесному и охотничьему хозяйству. Известно, что следы преступления выявлены во время осуществления очередного рейда по защите окружающей среды и животного мира, проведенного 24 февраля. Останки диких зверей находились в труднодоступном месте на территории Охинского района. В ведомстве пояснили, что теперь браконьерам грозит уголовная ответственность, а также обязательное возмещение государству причиненного природе ущерба.

Популяция дикого северного оленя на Сахалине занесена в Красную книгу области. В регионе их насчитывается около двух тысяч особей. источник агентства

Напомним, что в социальных сетях и местных СМИ в пятницу 24 февраля жители распространили видео, на котором показаны останки краснокнижных животных. Мужчина за кадром пояснил, что злоумышленники ликвидировали 25 особей, включая и 13 самок, некоторые из них были беременными. Региональная прокуратура ведет проверку по факту инцидента.

В порту Сахалина произошла утечка метана на судне.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. ну почти

