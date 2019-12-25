На Романа Широкова возбудили уголовное дело

Ему грозят исправительные работы или даже заключение.

На бывшего футболиста сборной России Романа Широкова возбудили уголовное дело. Об этом сообщает издание Baza.

Спортсмен обвиняется по статье об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.

Во время матча непрофессиональных команд "Матч ТВ" и "Ничего обычного" Широков избил судью Никиту Данченкова. Один из ударов шипованной бутсой пришёлся в голову.

По данной статье Широкову грозят исправительные работы или даже заключение.

Ранее Широкова назвали главным алкоголиком в современном футболе.