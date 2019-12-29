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На Приморском шоссе иномарка едва не улетела в залив
Сегодня, 8:50
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nastya960

На Приморском шоссе иномарка едва не улетела в залив

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Авария произошла в районе 457 дома по Приморскому шоссе.

Вечером 27 февраля на Приморском шоссе произошло ДТП, в результате которого иномарка чуть не улетела в воду. Об этом очевидцы сообщили в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Авария произошла в районе 457 дома по Приморскому шоссе. Honda на ровной дороге пробила ограду и едва не улетела в воду. Водитель отделался испугом.

Причины и обстоятельства происшествия пока неизвестны.

На проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан".

Фото: ВК/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Алексей Захаров)

Теги: залив, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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