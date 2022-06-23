На Приморском проспекте задержали нетрезвую посетительницу закрытого кафе, которую забыли внутри

Дама сообщила, что обнаружила себя в одиночестве после того, как проснулась.

Ночью охранники уже закрывшегося кафе на Приморском проспекте задержали нетрезвую женщину, которая находилась внутри и попыталась покинуть заведение через окно. Об этом сообщают в группе ВКонтакте "Дорожный инспектор".

Инцидент произошел примерно в час ночи. На место происшествия были вызваны представители ППСП УМВД по Приморскому району. Как выяснилось, при попытке дамы уйти в зале сработала сигнализация. Как объяснила сама женщина прибывшей на сигнал службе охраны, ее забыли в кафе, а проснувшись она обнаружила, что заведение закрылось до утра.

Отмечается, что посетительница не пыталась вынести из зала какие-либо материальные ценности.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные в масках подстрелили молодого человека на Проспекте Ветеранов.

Фото и видео : ВКонтакте / dorinspb