На Политехнической улице затор: такси столкнулось с Mercedes-Benz

Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Сегодня утром на Политехнической улице образовался затор из-за аварии с участием такси и Mercedes-Benz. Иномарки столкнулись прямо на трамвайных путях и застопорили движение, как общественного транспорта, так и автомобилистов. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, удар был сильный. На записи видно, что машины стоят на значительном расстоянии друг от друга. Такси врезалось в столб и встало возле тротуара, а Mercedes остался посреди дороги, на трамвайных путях. Сотрудников ДПС пока не видно на месте аварии . О пострадавших ничего не сообщается.

Ранее мы писали, что на перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы мотоцикл столкнулся с такси.

Видео: Piter.TV