На Поклонной горе из-за забега автомобилисты встали в получасовую пробку

Водителям авто пришлось простоят в пробке около получаса.

В воскресенье, 17 октября, на Поклонной горе образовалась получасовая пробка из-за забега. Автомобилисты пожаловались на затор в социальных сетях.

Судя по опубликованным фотографиям, в пробке собрались несколько десятков легковых и грузовых машин. В комментариях пользователи напомнили о лёгкоатлетическом пробеге "Пушкин – Санкт-Петербург".

Недавно собралась огромная пробка на внутреннем кольце КАД из-за столкновения двух грузовиков и автомобиля "Патриот".

Фото: pixabay



