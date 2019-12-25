  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Поклонной горе из-за забега автомобилисты встали в получасовую пробку
Сегодня, 14:32
132
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Поклонной горе из-за забега автомобилисты встали в получасовую пробку

0 0

Водителям авто пришлось простоят в пробке около получаса.

В воскресенье, 17 октября, на Поклонной горе образовалась получасовая пробка из-за забега. Автомобилисты пожаловались на затор в социальных сетях.

Судя по опубликованным фотографиям, в пробке собрались несколько десятков легковых и грузовых машин. В комментариях пользователи напомнили о лёгкоатлетическом пробеге "Пушкин – Санкт-Петербург".

Недавно собралась огромная пробка на внутреннем кольце КАД из-за столкновения двух грузовиков и автомобиля "Патриот".

Фото: pixabay


 

Теги: забег, поклоанная гора, пробка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
edilores
Сегодня 15:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии