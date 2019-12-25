На Поклонной горе из-за забега автомобилисты встали в получасовую пробку

В воскресенье, 17 октября, на Поклонной горе образовалась получасовая пробка из-за забега. Автомобилисты пожаловались на затор в социальных сетях.
Судя по опубликованным фотографиям, в пробке собрались несколько десятков легковых и грузовых машин. В комментариях пользователи напомнили о лёгкоатлетическом пробеге "Пушкин – Санкт-Петербург".
Недавно собралась огромная пробка на внутреннем кольце КАД из-за столкновения двух грузовиков и автомобиля "Патриот".
Фото: pixabay
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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