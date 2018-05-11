На Парнасе авто-леди в нетрезвом состоянии сбила мальчика 5 лет на самокате: пострадавшего госпитализировали

Мальчик катался в компании своих друзей.

На Парнасе авто-леди сбила мальчика на самокате. Ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Вечером 11 мая в Выборгском районе во дворе дома на улице Федора Абрамова, 4 женщина сбила мальчика лет пяти на самокате. Мальчик жив, его увезли на скорой.

По словам очевидцев, авто-леди находилась в нетрезвом состоянии. На видео можно заметить, что сотрудники полиции держат её за руки и пытаются усадить в машину. Также на видео правозащитники замеряют расстояние от автомобиля до самоката, а рядом стоит компания друзей мальчика на самокатах.

Интересно, что после разговора с сотрудниками полиции женщина села в свою машину и покинула место происшествия.

Видео: Piter.TV