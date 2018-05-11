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На Парнасе авто-леди в нетрезвом состоянии сбила мальчика 5 лет на самокате: пострадавшего госпитализировали

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Мальчик катался в компании своих друзей.

На Парнасе авто-леди сбила мальчика на самокате. Ребёнка госпитализировали. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

Вечером 11 мая в Выборгском районе во дворе дома на улице Федора Абрамова, 4 женщина сбила мальчика лет пяти на самокате. Мальчик жив, его увезли на скорой.

По словам очевидцев, авто-леди находилась в нетрезвом состоянии. На видео можно заметить, что сотрудники полиции держат её за руки и пытаются усадить в машину. Также на видео правозащитники замеряют расстояние от автомобиля до самоката, а рядом стоит компания друзей мальчика на самокатах.

Интересно, что после разговора с сотрудниками полиции женщина села в свою машину и покинула место происшествия.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария , авто-леди , выборгский район , дтп , ребенок
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП Новости СПб Картина дня

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