На "Невскую ратушу" чиновники потратят в полтора раза больше денег, чем планировали

Смольный не ожидал "подставы": переезд в "Невскую ратушу" обойдется в 1,5 раза дороже, чем планировалось.

Как стало известно, Смольному придется заплатить за переезд в “Невскую ратушу” в полтора раза больше, чем было запланировано изначально. Ранее заявленная сумма составляла 14 миллиардов рублей. Теперь цифра увеличилась до 20,3 миллиардов.

Новая цена опубликована на официальном сайте госзакупок от 30 января. Увеличение расходов произошло из-за оплаты в рассрочку. Чиновники будут выкупать помещение у “ВТБ Девелопмент”. Годовая ставка договора составит 9,5 процентов от остатка неоплаченной суммы.

Напомним, что запуск создания проекта “Невская ратуша” запущен еще при Валентине Матвиенко. Территория нового комплекса, в котором будут располагаться Комитеты города займет 6 гектаров.