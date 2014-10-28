На Невском проспекте начались работы на фасаде дома купца Палкина

На Невском проспекте стартовали работы по восстановлению фасада исторического здания, где в XIX веке располагался знаменитый ресторан "К.П. Палкин".

В Санкт-Петербурге приступили к реставрации фасадов дома купца Палкина, расположенного на пересечении Невского и Владимирского проспектов. Объект культурного наследия готовят к масштабным восстановительным работам. Как сообщили в КГИОП, здание уже начали закрывать строительными лесами, а основной этап ремонта развернется с наступлением устойчивой теплой погоды.

Специалистам предстоит привести в порядок балконы с металлическими ограждениями и террасу, выходящую на Невский проспект. Планируется восстановление дубовых дверных порталов, парапетных тумб и карнизных свесов. Утраченные балясины будут изготовлены заново. Кроме того, реставрационные мероприятия затронут своды дворовых проездов, а также вентиляционные и дымовые трубы.

Здание приобрело современный облик в 1870-х годах, когда его перестроили под ресторан купца Палкина по проекту архитектора Андрея Кейзера. До реконструкции здесь работала фруктовая лавка, которая служила местом встреч интеллигенции. Ресторан "К.П. Палкин" быстро стал популярным в дореволюционном Петербурге. Его посещали Петр Чайковский, Федор Достоевский, Антон Чехов, Дмитрий Менделеев. В начале XX века дом надстроили пятым этажом, а в 1917 году заведение прекратило работу. В советский период в здании разместился кинотеатр. Сегодня ресторан с историческим названием вновь принимает гостей на углу Невского и Владимирского проспектов.

Фото: Пресс-служба КГИОП