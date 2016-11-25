На Нарвском проспекте у нескольких иномарок лопнули колеса из-за халатной работы дорожников

Рабочие срезали асфальт, а предупреждающие знаки не поставили.

Накануне ночью на Нарвском проспекте произошла неприятная ситуация. Несколько иномарок осталось без колес из-за халатной работы дорожников. Рабочие срезали асфальт, а предупреждающие знаки не поставили. Об этом сообщают пострадавшие в социальных сетях.

Отмечается, что от трамвайных рельс до срезавшего участка дороги образовалась яма глубиной 10 см. На нее-то и наехали несколько водителей. Автомобилисты вызвали ГАИ в 23:47. Сотрудники правоохранительных органов приехали только к трем ночи. Потерпевшие сами меняли себе колеса прямо на месте происшествия. Автомобилисты намерены наказать виновных.

Ранее мы писали, что петербургской общественнице, боровшейся с нарушениями в "Гарден Сити", порезали колеса.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург