"Живой самолет": на Марсовом поле пройдет акция памяти авиакатастрофы над Синаем

Мероприятие состоится 28 октября в 13 часов, в нем примут участие 224 человека.

В этом году в Санкт-Петербурге по традиции пройдет акция памяти жертв авиакатастрофы самолета А321 над Синайским полуостровом. По данным издания "Бумага", 28 октября неравнодушные петербуржцы соберутся на Марсовом поле. В 13 часов дня 224 человека выстроятся в "живой самолет". Ожидается, что участники флешмоба распределятся по территории Марсова поля так, что цепочка из людей с воздуха будет повторять очертания самолета. Таким образом горожане отдадут дань памяти 224 жертве страшной трагедии, произошедшей в небе над Египтом 3 года назад.

К участию во флешмобе приглашают родственников и близких погибших, жителей Петербурга и волонтеров.

Уточняется, что каждый из участников траурного флешмоба будет держать в руках одно фото настоящей жертвы теракта. Для более выраженного и сильного визуального эффекта, контур самолета также выложат белыми листами. Те же петербуржцы, которые не смогут попасть внутрь "живого самолета" присоединятся к флешмобу в качестве зрителей. Кроме того, неравнодушные люди смогут возложить цветы к одному из нескольких мест памяти жертв трагедии.

Организатор мероприятия - благотворительный фонд "Рейс 9268".

Ранее мы писали, что в храмах Петербурга пройдут панихиды в память о жертвах катастрофы над Синаем