Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
На Лиговском проспекте‍ трактор "разобрался" с светофором: водитель снес столб
Сегодня, 10:18
0
lesjasap
131

На Лиговском проспекте‍ трактор "разобрался" с светофором: водитель снес столб

0
 
 

Шофер машины для уборки не рассчитал силы и вписался в светофор по Лиговскому проспекту.

В Центральном районе Петербурга утром 19 апреля трактор, занимающийся уборкой территории въехал в светофор. Чем именно не понравился сигнализирующий столб водителю крупногабаритной техники - не известно. По версии очевидцев, машинист банально не справился с управлением.

Инцидент произошел вблизи станции метро "Лиговский проспект". Об этом рассказали пользователи социальных сетей. На месте аварии работали сотрудники полиции. Они выясняют подробности случившегося.

По данным очевидцев, пострадавших нет. Из-за ДТП на участке дороги образовался небольшой транспортный затор.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: авария , дтп , лиговский проспект , светофор , трактор , уборка
Категории: Новости СПб ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5