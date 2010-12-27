На Лиговском проспекте‍ трактор "разобрался" с светофором: водитель снес столб

Шофер машины для уборки не рассчитал силы и вписался в светофор по Лиговскому проспекту.

В Центральном районе Петербурга утром 19 апреля трактор, занимающийся уборкой территории въехал в светофор. Чем именно не понравился сигнализирующий столб водителю крупногабаритной техники - не известно. По версии очевидцев, машинист банально не справился с управлением.

Инцидент произошел вблизи станции метро "Лиговский проспект". Об этом рассказали пользователи социальных сетей. На месте аварии работали сотрудники полиции. Они выясняют подробности случившегося.

По данным очевидцев, пострадавших нет. Из-за ДТП на участке дороги образовался небольшой транспортный затор.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб