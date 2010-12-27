На Лиговском проспекте повернувшая "Тойота" отправил мотоциклиста в больницу

В Центральном районе Петербурга произошла авария с участием мотоциклиста.

Утром 1 ноября “Тойота” столкнулась с мотоциклистом на Лиговском проспекте. Как сообщают очевидцы, виновником аварии стал сам водитель мотоцикла, врезавшийся в иномарку. Инцидент произошел во время поворота автомобиля направо. В это время виновник аварии летел прямо по проспекту. Опасную ситуацию могла вызвать гололедица.

В результате аварии мужчина получил травмы. В настоящее время мотоциклист госпитализирован. Его состояние уточняется. В ДТП пострадала внешняя обшивка легковушки, а также два других автомобиля - “Камри” и такси “Пулково”.

На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, реанимобиль, спасатели и сотрудники ДПС.