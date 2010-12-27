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На Лиговском проспекте повернувшая "Тойота" отправил мотоциклиста в больницу
Сегодня, 9:37
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lesjasap
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На Лиговском проспекте повернувшая "Тойота" отправил мотоциклиста в больницу

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В Центральном районе Петербурга произошла авария с участием мотоциклиста.

Утром 1 ноября “Тойота” столкнулась с мотоциклистом на Лиговском проспекте. Как сообщают очевидцы, виновником аварии стал сам водитель мотоцикла, врезавшийся в иномарку. Инцидент произошел во время поворота автомобиля направо. В это время виновник аварии летел прямо по проспекту. Опасную ситуацию могла вызвать гололедица.
 
В результате аварии мужчина получил травмы. В настоящее время мотоциклист госпитализирован. Его состояние уточняется.  В ДТП пострадала внешняя обшивка легковушки, а также два других автомобиля - “Камри” и такси “Пулково”.
 
На месте происшествия работали сотрудники скорой помощи, реанимобиль, спасатели и сотрудники ДПС.
Теги: авария , дтп , лиговский поспект , центральный район
Категории: Новости СПб

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