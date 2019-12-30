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На Ладожском озере видеоблогер-натуралист нашел ледяные блюдца
Сегодня, 9:45
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На Ладожском озере видеоблогер-натуралист нашел ледяные блюдца

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Павел Глазков уверен, что это нормальное явление для северных стран.

На Ладожском озере видеоблогер-натуралист Павел Глазков нашел ледяные блюдца. Об этом пишет "Фонтанка".

Петербуржец отправил фотографии журналистам 7 января. Гладь воды автор канала "Каждой твари по паре" запечатлел на фотоаппарат. Кадры сделаны в районе посёлка Морье во Всеволожском районе.

Видеоблогер-натуралист отмечает, что это вполне нормальное явление для северных стран. Дело в том, что круги образуются при резком понижении температуры. Павел Глазков подчеркнул, что сначала появляется комок взвеси. Затем он вращается и превращается в "ледяные блюдца". 

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в среду Петербург окажется в зоне обширного циклонического вихря.

Фото: ВКонтакте / Павел Глазков

Теги: ладожское озеро, ледяные блюдца
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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