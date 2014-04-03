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На Кубани произошло смертельное ДТП с туристическим автобусом

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В салоне находилось 22 пассажира.

В Краснодарском крае пассажирский автобус съехал в кювет. В салоне в этот момент находилось 22 человека. В результате трагедии погиб один пассажир, 19 получили травмы разной степени тяжести, сообщили в региональной прокуратуре. 

Авария произошла в районе поселка Мезмай в Апшеронском районе. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

На месте происшествия работают медики и сотрудники полиции. Выясняются точные причины произошедшего.

Ранее мы писали о смертельном ДТВ в Ульяновске, в котором погибло три человека

Видео: Telegram / BAZA

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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