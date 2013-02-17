На Кубани собрали почти 64 тысячи тонн загрязненного нефтепродуктами песка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным ведомства, в Краснодарском крае обследовано 220 километров берега. Ведутся работы по сбору и вывозу загрязненного мазутом грунта на участке общей протяженностью 61 километр. В МЧС уточнили, что всего с начала работ собрано 63 597 тонн загрязненного песка и грунта, вывезено на полигоны более 34 тонн.
Ранее мы сообщали, что в Краснодарском крае загорелась овощебаза.
Видео: МЧС России
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