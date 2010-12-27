На Красносельском шоссе и других дорогах города установят фоторадары

Установка пройдет с 10 по 16 сентября.

Приборы, кторые будут автоматически фиксировать все нарушения ПДД на дорогах установят на дорогах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

Установка фоторадаров пройдет с 10 по 16 сентября. Сначала техника появится на Красносельском шоссе, затем на Краснофлотском шоссе.

Также 11 сентябя новыми аппаратами оснастят Парашютную улицу, Лахтинский проспект и Кронштадское шоссе.

А 12 числа фоторадары установят на Софийской улице, на улице Типанова и на Краснофлотском шоссе.

Позже приборы появятся на Колпинском районе, Приморском и в Красногвардейском.

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