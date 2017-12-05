На Камчатке вулкан Шивелуч "выстрелил" пеплом высотой 10 километров

В сети появилось видео вулкана в действии.

Сегодня, 5 декабря, самый северный вулкан на Камчатке выбросил столб пепла высотой 10 километров.

Сообщается, что 10 километровый столб пепла вулкан "выплюнул" в 9 часов 05 минут по местному времени. Шлейф распространяется в восточном/северовосточном направлени. В районе вулкана объявлен оранжевый уровень авиационной безопасности. В близлежайших населенных пунктах оседание пепла не наблюдается.

Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН опубликвал видео с IP видеокамеры, установленной в поселке Ключи в 44 километрах от Шивелуча. Местные жители также публикуют в социальных сетях видео извержения.

Видео: YouTube/KB GS RAS, kamchat100