На место инцидента были вызваны сотрудники полиции.

На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка. Об этом сообщила пресс-служба природного парка "Вулканы Камчатки".

Инцидент произошел на территории под Авачинским и Корякским вулканами. Туристы проехали в сторону второго вулкана по неустановленному маршруту, нарушая почвенный покров. Затем из автомобиля вышел пассажир, который пытался насильно убрать инспектора со своего пути и снять леерное ограждения.

На место инцидента были вызваны сотрудники полиции. Также сообщается, что нарушили были в состоянии алкогольного опьянения.

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