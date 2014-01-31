На Камчатке туристы напали на инспектора природного парка. Об этом сообщила пресс-служба природного парка "Вулканы Камчатки".
Инцидент произошел на территории под Авачинским и Корякским вулканами. Туристы проехали в сторону второго вулкана по неустановленному маршруту, нарушая почвенный покров. Затем из автомобиля вышел пассажир, который пытался насильно убрать инспектора со своего пути и снять леерное ограждения.
На место инцидента были вызваны сотрудники полиции. Также сообщается, что нарушили были в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее мы сообщали, что в Иваново машина въехала в дом.
Видео: Telegram / Вулканы Камчатки
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