На Камчатке приостановлено спасение туриста, который потерял сознание при восхождении на вулкан

Мужчину визуально обнаружили, но подобраться к нему не могут из-за активности вулкана.

На Камчатке приостановлена спасательная операция туриста на вулкане Ключевская сопка.

Ранее Piter.TV сообщал о поисково-спасательной операции туриста на вершине вулкана Ключевская сопка. Утром 6 июля в МЧС поступило сообщение, что в 200 метрах от кратера вулкана Ключевская сопка один из двух альпинистов, которые совершали восхождение на вулкан, потерял способность самостоятельно передвигаться. Сначала у мужчины отказали ноги, а затем он потерял сознание. Вероятно, у мужчина произошла горная болезнь. На помощь альпинисту выдвинулась спасательная бригада.

Сегодня стало известно, что спасательная операция приостановлена. Визуально альпинист обнаружен, сейчас к нему невозможно подобраться ни спасателям-альпинистам при восхождении, ни с воздуха. На данный момент Ключевская сопка находится в периоде активности, наблюдается сход селей, камнепад, задымление. У спасателей есть надежда на скорое похолодание в регионе, которое даст возможность подобраться к альпинисту.

Его друг, который сообщил о пострадавшем, был эвакуирован в Петропавловск. Уточняется, что друзья перед восхождением не зарегистрировали свой маршрут по установленным правилам.

Фото: Instagram/bizarre_things_la