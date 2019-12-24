На Камчатке приостановлено спасение туриста, который потерял сознание при восхождении на вулкан

На Камчатке приостановлена спасательная операция туриста на вулкане Ключевская сопка.
Ранее Piter.TV сообщал о поисково-спасательной операции туриста на вершине вулкана Ключевская сопка. Утром 6 июля в МЧС поступило сообщение, что в 200 метрах от кратера вулкана Ключевская сопка один из двух альпинистов, которые совершали восхождение на вулкан, потерял способность самостоятельно передвигаться. Сначала у мужчины отказали ноги, а затем он потерял сознание. Вероятно, у мужчина произошла горная болезнь. На помощь альпинисту выдвинулась спасательная бригада.
Сегодня стало известно, что спасательная операция приостановлена. Визуально альпинист обнаружен, сейчас к нему невозможно подобраться ни спасателям-альпинистам при восхождении, ни с воздуха. На данный момент Ключевская сопка находится в периоде активности, наблюдается сход селей, камнепад, задымление. У спасателей есть надежда на скорое похолодание в регионе, которое даст возможность подобраться к альпинисту.
Его друг, который сообщил о пострадавшем, был эвакуирован в Петропавловск. Уточняется, что друзья перед восхождением не зарегистрировали свой маршрут по установленным правилам.
Фото: Instagram/bizarre_things_la
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