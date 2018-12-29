На Камчатке от вулкана Безымянный протянулся шлейф на 600 километров

Последнее извержение вулкана было зафиксировано в декабре 2017 года.

На Камчатке вулкан Безымянный, который "спал" более года, выбросил пепел утром 21 января. Высота выброса составили десять тысяч метров над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-центр регионального главка МЧС России со ссылкой на Камчатскую группу реагирования на вулканические извержения (KVERT).

Шлейф от вулкана протянулся уже на 600 километров и достиг Магадана. Безымянный вулкан находится в 40 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска-Камчатского. Высота вулкана - 2 тысячи 882 метра, последнее его извержение было зафиксировано в декабре 2017 года.

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Фото: kurortnyi_otdyh/ Instagram