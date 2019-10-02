Это произошло из-за разрушения кромки катера вулкана.

На Камчатке на склоны Ключевского вулкана выплеснулась лава. Об этом "РИА Новостям" рассказали в пресс-службе Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного федерального округа РАН. Специалист напомнили, что в выходные зарегистрировано мощное излияние лавы на юго-восточном склоне вулкана. Причиной данного природного явления стало разрушение кромки кратера. Участок обвалился в районе Апахончичского желоба.

Фронт лавового потока спустился до высоты около 4 тысяч метров над уровнем моря прокомментировали в пресс-службе института

Напомним, что Ключевская сопка извергается с ноября 2019 года. Вулкан является самым высоким в Евразии. До этого времени активность вулкана считалась низкой. Вулкан проявлял себя в виде редких выбросов "бомб" на высоту до 100 метров над кратером. С февраля 2020 года активность Ключевской сопки возросла, а кратер наполнился лавой.Сейчас ученые фиксируют выбросы лавы на высоту до 200 метров.

Из-за извержения вулкана на Филиппинах массово эвакуируют людей.