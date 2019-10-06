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На Камчатке через девять дней поисков нашли двух потерявшихся туристов

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Сейчас жизням путешественников ничего не угрожает.

Представители российского экстренного ведомства на вертолете Ми-8 обнаружили двух пожилых туристов, которые пропали в конце августа текущего года.  Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС РФ. Сейчас путешественники спасены.  Группа разыскивалась девять дней.

Их с воздуха обнаружили спасатели МЧС России на вертолете Ми-8. Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена.

пресс-служба ГУ МЧС Росси

Напомним, что перед походом на вулканы мужчины зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. В рамках поисков специалистам пришлось обследовать более 400 квадратных километров. Спасатели изучили туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания людей, стоянки и облетели маршрут с осмотром ледников. 

Под Саратовом прогремел мощный взрыв.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС

Теги: гу мчс, камчатка, ми-8, регионы, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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