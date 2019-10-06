На Камчатке через девять дней поисков нашли двух потерявшихся туристов

Сейчас жизням путешественников ничего не угрожает.

Представители российского экстренного ведомства на вертолете Ми-8 обнаружили двух пожилых туристов, которые пропали в конце августа текущего года. Об этом рассказали представители пресс-службы ГУ МЧС РФ. Сейчас путешественники спасены. Группа разыскивалась девять дней.

Их с воздуха обнаружили спасатели МЧС России на вертолете Ми-8. Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена. пресс-служба ГУ МЧС Росси

Напомним, что перед походом на вулканы мужчины зарегистрировали свой маршрут в МЧС России. В рамках поисков специалистам пришлось обследовать более 400 квадратных километров. Спасатели изучили туристические тропы, перевалы, домики для временного пребывания людей, стоянки и облетели маршрут с осмотром ледников.

Под Саратовом прогремел мощный взрыв.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС