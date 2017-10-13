На развязке КАД и проспекта Обуховской Обороны закроют съезд к метро "Рыбацкое"

На кольцевой автодороге перекроют съезд в сторону метро "Рыбацкое". На участке будут менять барьерное ограждение.

Припозднившихся автомобилистов ждет неприятный сюрприз на развязке кольцевой автодороги в районе проспекта Обуховской Обороны. На 57 километре внутреннего кольца полностью перекроют первый съезд, который идет в сторону метро "Рыбацкое".

С 23.00 субботы, 14 октября, до 05.00 15 октября на участке будут менять барьерное ограждение, которое повредили во время ДТП. Движение в сторону метро "Пролетарская" будет в прежнем режиме.

"Информация о полном перекрытии съезда будет выведена на табло и знаки переменной информации автоматизированной системы управления дорожным движением КАД", - отметил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Объезжать работы советуют по проспекту Обуховской Обороны, улице Бабушкина и Рабфаковской, откуда уже можно попасть к станции метро "Рыбацкое".