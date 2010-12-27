На Гагарина оперативники стреляли в крымчанина, который протаранил полицейские машины

Полиция ищет уроженца Крыма, который продавал в Петербурге наркотики.

В Московском районе правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении крымчанина, который продавал наркотики и психотропные вещества. Оперативникам пришлось ловить преступников с погоней и стрельбой.

Сообщается, что операция по задержанию драгдилеров происходила в Петербурге вечером 7 марта. Около дома под номером 35 на проспекте Гагарина представители закона провели “контрольную закупку” запрещенных препаратов. В результате был пойман один из злоумышленников. Его забрали в участок. Выяснилось, что петербуржец хранил дома наркотики. Он рассказал информацию о сбытчике, а также согласился поучаствовать в его поимке.

Житель Северной столицы сел в иномарку к своему знакомому. Там он передал мужчине 60 тысяч рублей взамен на наркотики. Однако, само задержание не удалось: мужчина понял, что его предали, поэтому протаранил две служебные машины собственным транспортным средством и уехал Полицейские стреляли по предполагаемому преступнику, но тот ушел. От наркоторговца остались 200 грамм вещества. В паре кварталов от места происшествия была найдена покинутая “БМВ”.

Сотрудники уголовного розыска продолжают разыскивать молодого человека. Установлено, что он является 30-летним жителем Крыма.

