На Финляндском вокзале закрыли точку продаж незаконных памятных монет

Сотрудники полиции прикрыли продажу незаконных сувениров с футбольной символикой.

Транспортная полиция на Финляндском вокзале обнаружила незаконную продажу памятных монет с символикой Чемпионата Мира по футболу 2018 года. На реверсе изделий имелся логотип крупнейшей футбольной ассоциации. О данном инциденте сообщают представители УТ МВД России по региону.

Сувенирная продукция отпускалась за деньги в одном из вендинговых автоматов на вокзале. В отношении предпринимателя, являющегося владельцем аппарата, возбуждено административное дело по факту использования чужого зарегистрированного товарного знака без разрешения собственника. Теперь виновнику грозит наказание в виде уплаты 10 тысяч рублей в качестве штрафа, а также конфискация оборудования и предметов, на которых воспроизведены товарные знаки.