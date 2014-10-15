На Филиппинах началось извержение вулкана Майон

Власти эвакуируют из опасных районов жителей.

Местный телеканал CNN Philippines рассказал о том, что на Филиппинах власти сейчас эвакуируют десятки тысяч людей из-за извержения вулкана Майон. Соответствующее заявление в эфире сделал директор института вулканологии и сейсмологии (Phivolcs). Специалист пояснил, что вулкан с высотой в 2462 метра находится в юго-восточной части крупного острова Лусон,расположенного вблизи города Легаспи. В регионе Биколь за последние сутки из кратера очевидцы зафиксировали 199 раз пепел и камни. Дополнительно регистрировалось шесть выбросов лавы и смеси вулканических частиц, горячих газов. В текущий момент чиновники объявили о введении третьего уровня опасности в связи с активиацией вулканической активности. В провинции Албай объявлен режим ЧП.

Губернатор этой провинции Албай Эдсел Лагманпояснил СМИ, что на территории проводится упреждающая эвакуация граждан. В безопасные места отправлено около трех тысяч человек, которые проживают в ближайших к вулкану районах. Еще отправки ожидают десять тысяч граждан из Легаспи, Табако, Лигао, Санто-Доминго, Малилипот, Бакакай и Дарага. Если радиус спасения будет увеличен, то власти вывезут из опасных районов еще семь тысяч граждан.

На Камчатке на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс на высоту до 20 километров.

Фото и видео: CNN Philippines, Telegram / РИА Новости