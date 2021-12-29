На Елагином острове отреставрируют чугунных львов и лестницу дворца

Принять участие в конкурсе можно до 1 марта.

Центральный парк культуры и отдыха им. Кирова объявил тендер на реставрацию объектов Елагина острова. Информация появилась на сайте государственных закупок.

Принять участие в конкурсе можно до 1 марта. Начальная стоимость контракта – 2,19 млн рублей.

Подрядчику необходимо составить проект по реставрации западной лестницы, двух чугунных львов и четырех чугунных шаров здания Елагина дворца.

Ранее стало известно, что при реставрации петербургской Биржи возникли существенные трудности.

Фото: ВКонтакте / Елагиноостровский дворец-музей