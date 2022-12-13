На Елагином острове петербуржцы спасли краснокнижную сову от стаи ворон

Пернатая сама попросила помощи у людей.

В Петербурге посетители парка спасли бородатую неясыть от голодных ворон. Инцидент произошел на Елагином острове. Об этом сообщил биолог Павел Глазков в группе "Каждой твари по паре".

Пернатую спасли от злых птиц фотографы, которые случайно оказались поблизости. После того, как вороны улетели, птица начала благодарно позировать людям с фотоаппаратами.

Вороны ее изматывали. Все это продолжалось около получаса... и вдруг сова не выдержала: неожиданно для ворон, она спикировала с дерева и села около нас, людей, на высоте вытянутой руки! Мы поначалу не поняли ее "маневра", и лишь позже догадались, что сова искала у нас защиты! Вороны в нашем присутствии не решались продолжить нападение, несмотря на то что теперь сова сидела совершенно открыто. Павел Глазков, биолог

Фото: ВКонтакте / Каждой твари по паре (Павел Глазков)