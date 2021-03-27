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На Дворцовом мосту водитель белого "Ларгуса" бросился с топором на синий "Форд": видео

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После нескольких ударов по автомобилю, нападавший скрылся.

В субботу, 27 марта, на Дворцовом мосту водитель белого "Ларгуса" напал на синий "Форд". Хулиган нанес несколько ударов топором по машине, а затем сбежал с места преступления. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис".

На записи c камер видеонаблюдения можно заметить, как пассажир белого "Ларгуса" открывает дверь машины, уходит на пешеходную часть. А следом появляется и владелец белой иномарки, он уверенно подходит к синему "Форду".

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Невском проспекте троллейбус толкнул легковушку.

Видео: Piter.tv

 

Теги: дворцовый мост, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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